Названы опасные последствия дефицита кальция в организме

Кальций не только является строительным материалом для костей и зубов: он также отвечает за процессы возбуждения и передачи нервных импульсов, способствует свертыванию крови, регулирует давление. К каким последствиям может привести недостаток этого элемента в организме, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-эндокринолог Екатерина Бибик.

© ru.123rf.com

По словам специалиста, кальций участвует в передаче нервного импульса по нервному волокну и передаче импульса с нерва на мышечную ткань. Поэтому его дефицит может привести к ментальным проблемам.

Кальций способен повлиять и на тромбообразование. Как рассказала Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!", при нарушении уровня кальция нарушается работа сердца, начинают склеиваться тромбоциты.

"Повышение или понижение кальция в организме может привести не только к усталости, но и к болям в костях, суставах, мочекаменной болезни, аритмии, повышению артериального давления и так далее", – уточнила телеведущая.