Терапевт рассказала, чем опасна пыль в квартире

Терапевт Чернышова рассказала, чем опасна пыль в квартире
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что пыль может негативно влиять на здоровье. Слова медика приводит "Москва 24".
Как объяснила терапевт, пыль, которая находится в квартире, попадает в дыхательные пути и может вызывать аллергическую реакцию. По слова врача, на аллергию могут указывать такие симптомы, как кашель и чихание.
У некоторых людей на фоне этого развивается бронхиальная астма. Поэтому, если есть предрасположенность, необходимо организовать свой быт так, чтобы было минимальное количество пыли, и регулярно проводить уборку, особенно людям, страдающим легочными заболеваниями.
Кроме того, врач предупредила, что пыль в квартире может переносить вредные микроорганизмы.
Рамблер: главные новости