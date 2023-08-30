Терапевт рассказала, чем опасна пыль в квартире

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что пыль может негативно влиять на здоровье. Слова медика приводит "Москва 24".

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Как объяснила терапевт, пыль, которая находится в квартире, попадает в дыхательные пути и может вызывать аллергическую реакцию. По слова врача, на аллергию могут указывать такие симптомы, как кашель и чихание.

У некоторых людей на фоне этого развивается бронхиальная астма. Поэтому, если есть предрасположенность, необходимо организовать свой быт так, чтобы было минимальное количество пыли, и регулярно проводить уборку, особенно людям, страдающим легочными заболеваниями.