Девушка долго смотрела на экран смартфона и ослепла на один глаз
24-летняя китаянка из города Чжанцзяцзе, провинция Хунань, ослепла на один глаз после того, как долго смотрела на экран смартфона. Об этом сообщает MS News.
Сяо Шэнь проводила много времени, лежа на боку и глядя в экран мобильного устройства. Вместе с тем девушка страдала от сильной близорукости.
23 августа после работы Шэнь обнаружила, что полностью ослепла на один глаз. Зрение вернулось на следующий день, но китаянка все равно обратилась в больницу. Медики выяснили, что у Сяо возникли поражения глазного дна, которые образовали узор, похожий на шкуру леопарда. Зачастую данное состояние развивается у людей с сильной близорукостью.
По мнению врача, привычка лежать на боку со смартфоном в темноте могла привести к ухудшению зрения.
После визита к специалисту Шэнь начала принимать лекарства для защиты зрения.
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