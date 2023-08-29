Девушка долго смотрела на экран смартфона и ослепла на один глаз

24-летняя китаянка из города Чжанцзяцзе, провинция Хунань, ослепла на один глаз после того, как долго смотрела на экран смартфона. Об этом сообщает MS News.

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Сяо Шэнь проводила много времени, лежа на боку и глядя в экран мобильного устройства. Вместе с тем девушка страдала от сильной близорукости.

23 августа после работы Шэнь обнаружила, что полностью ослепла на один глаз. Зрение вернулось на следующий день, но китаянка все равно обратилась в больницу. Медики выяснили, что у Сяо возникли поражения глазного дна, которые образовали узор, похожий на шкуру леопарда. Зачастую данное состояние развивается у людей с сильной близорукостью.

По мнению врача, привычка лежать на боку со смартфоном в темноте могла привести к ухудшению зрения.