Диетолог объяснила, почему кофе не бодрит

Диетолог Мансурова объяснила, почему кофе не бодрит
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в интервью aif.ru назвала причины, по которым кофе перестает бодрить.
Прежде всего такое может происходить из-за недостаточного содержания кофеина в напитке. Кроме того, нередко отсутствие бодрости после чашки кофе связано с толерантностью к кофеину. По словам Мансуровой, при регулярном употреблении кофе, эффект от него становится менее выраженным, а иногда и вовсе исчезает.
Нередко кофе перестает бодрить людей с повышенным метаболизмом к кофеину. Около 10% людей в мире имеют наследственную особенность, для которой характерна низкая чувствительность к алкалоиду — он быстро перерабатывается и выводится.
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