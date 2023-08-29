Диетолог объяснила, почему кофе не бодрит

Прежде всего такое может происходить из-за недостаточного содержания кофеина в напитке. Кроме того, нередко отсутствие бодрости после чашки кофе связано с толерантностью к кофеину. По словам Мансуровой, при регулярном употреблении кофе, эффект от него становится менее выраженным, а иногда и вовсе исчезает.