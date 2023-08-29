Врач рассказал, что угрожает коже отдыхающих на пляже

Дерматовенеролог Роберт Цатурян в беседе с изданием Life рассказал, что угрожает коже отдыхающих на пляже.

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По словам медика, туристам стоит опасаться жирной еды, которую часто продают на пляже. К ней относятся пирожки, чебуреки и картофель фри. Цатурян подчеркнул, что данная еда может спровоцировать аллергию, дерматит и лишай.

Медик отметил, что многочасовое пребывание на солнце является стрессом для организма. Если в это время употреблять жирную пищу, стресс будет лишь усугубляться.