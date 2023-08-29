Терапевт Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" рассказала о неочевидных причинах, из-за которых повышается уровень холестерина в крови.

По словам эксперта, высокий холестерин может быть вызван гормональным сбоем и нарушением функций почек.

Кроме того, холестерин может повышаться на почве стресса. Как правило, кратковременный стресс не влияет на холестерин, но если нервное напряжение стало хроническим, это может спровоцировать изменение липидного состава крови.