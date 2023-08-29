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Ученые нашли связь между режимом сна и низкой зарплатой

Ученые из финского Университета Аалто обнаружили, что режим сна человека косвенно влияет на размер его заработной платы. Исследование опубликовано в издании Economics and Human Biology.

Специалисты провели опрос среди 5000 человек, изучив их привычки, а также размер зарплат.

Как оказалось, на заработки оказывает косвенное негативное влияние наличие вечернего хронотипа. "Совы", которые привыкли ложиться спать поздно, согласно результатам исследования, в среднем получают меньше "жаворонков".

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Ученые объяснили обнаруженный факт тем, что такие люди более склонны к нездоровому образу жизни: они меньше двигаются, чаще курят и употребляют больше спиртного. Помимо этого, многие "совы" страдают от бессонницы. Все это сказывается на уровне дохода.

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