Ученые нашли связь между режимом сна и низкой зарплатой

Ученые из финского Университета Аалто обнаружили, что режим сна человека косвенно влияет на размер его заработной платы. Исследование опубликовано в издании Economics and Human Biology.

Как оказалось, на заработки оказывает косвенное негативное влияние наличие вечернего хронотипа. "Совы", которые привыкли ложиться спать поздно, согласно результатам исследования, в среднем получают меньше "жаворонков".

Ученые объяснили обнаруженный факт тем, что такие люди более склонны к нездоровому образу жизни: они меньше двигаются, чаще курят и употребляют больше спиртного. Помимо этого, многие "совы" страдают от бессонницы. Все это сказывается на уровне дохода.