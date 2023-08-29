Хирург Александр Умнов рассказал, какие опасные злокачественные опухоли могут появиться у людей, злоупотребляющих алкоголем. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам медика, у пьющих людей высокий риск заболеть раком печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, носоглотки, ротовой полости, гортани, а также молочных желез.

Как объяснил врач, ацетальдегид, один из продуктов распада алкоголя, повреждает клетки организма, из-за чего возникают мутации и появляются раковые клетки.

Кроме того, органы, почки и печень, становятся неспособными противостоять онкологическим заболеваниям из-за содержащегося в спиртном этанола.