Названы прививки, понижающие риск возникновения болезни Альцгеймера

Ученые из Ассоциации Альцгеймера (AAIC) доказали, что прививки от гриппа и пневмонии могут снижать риск болезни Альцгеймера. Об этом говорят результаты исследования, представленные на конференции AAIC.

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В исследовании участвовали 5146 человек в возрасте 65 лет и старше. Ученые собирали данные о заболеваниях и состоянии здоровья добровольцев и их историю вакцинации.

Результаты анализа показали, что даже одна вакцинация против гриппа на 17% снижала риск возникновения болезни Альцгеймера.

При этом частая вакцинация оказалась связана с уменьшением риска возникновения старческого слабоумия на 30%. Вакцинация против пневмонии у людей возрастом от 65 до 75 лет была связана со снижением риска болезни Альцгеймера до 40% в зависимости от особенностей пациентов.

По данным ученых, больше всего вакцинация действовала на тех, кто проводил ее в молодом возрасте.