Онколог рассказал, что симптомом рака могут стать кровоподтеки на коже

Онколог Георгий Франк рассказал, что кровоподтеки на коже могут говорить о том, что развивается онкологическая болезнь. Специалист объяснил, что онкология проявляется таким образом, потому что из-за неё нарушается функции тромбоцитов.

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По словам врача, если на теле вы обнаружили появившиеся без причины кровоподтеки и пятна, то это может быть признаком злокачественной опухоли. К таким симптомам приводит именно нарушенная функция тромбоцитов .

Онколог объяснил, что подобный вывод можно сделать, если вы заметили появление различных кровяных выделений: из горла или носа, в кале или в моче. Поэтому специалисты рекомендуют при любом подозрении сразу же обращаться к врачу.