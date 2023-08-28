Онколог: трещины на губах могут быть симптомом рака

Онколог Илья Романов News.ru, что трещины на губах которые часто не проходят, могут быть симптомами онкологической болезни.

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По словам специалиста, людям, у которых на губах образуется язвы и трещины, не стоит откладывать поход к врачу. Дело в том, что это могут быть симптомы рака губы, который развивается бессимптомно и постепенно.

Врач отметил, что люди привыкли не обращать внимание на потрескавшуюся кожу на губах, думать, что язвы подсохнут и сами пройдут и в этом нет ничего страшного, но иногда это не так.

Кроме того, симптомами онкологический болезни могут стать новые родинки снижение или набор веса, не проходящие язвы на коже. Если вы замечаете любые изменения в организме, стоит обращаться к терапевту. Врач, который знает вашу историю болезни, сам направит вас к узкопрофильному специалисту.