Врач объяснила, кому нужно удалять миндалины

Врач-оториноларинголог Анна Луничева рассказала, кому показано удаление миндалин.

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По словам специалиста, частые простуды и боль в горле – это не редко повод для того, чтобы врач назначил оперативную тонзиллэктомию – удаление небных миндалин. Это помогает полностью избавиться от тканей, пораженных воспалительным процессов.

Показаниями для тонзиллэктомии являются частые рецидивы тонзиллилофарингита, а также повторный эпизод паратонзиллярного абсцесса, обструкция дыхательных путей, которая была вызвана гипертрофией миндалин.

Если у вас есть показания и вы отказались от оперативного вмешательства, это может грозить серьезными последствиями, связанными с системным распространением инфекции и поражением тканей сердца, почек, мелких суставов и трудностей с дыханием и глотанием.

Тонзиллэктомию врачи проводят в течении 20-30 минут под общей анестезией, а самой сложной частью становится период восстановления. В первую неделю пациент ощущает резкую боль в горле, поэтому нужно делать качественное обезболивание. кроме того, пациентам рекомендуют есть холодную пищу, в том числе мороженое, потому что она уменьшает болевые симптомы.