Нефролог перечислила скрытые симптомы болезни почек

Хроническая болезнь почек в течение длительного периода времени может протекать бессимптомно. На какие неочевидные на первый взгляд изменения в самочувствии стоит обратить внимание во избежание дальнейшего развития недуга, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-нефролог, доктор медицинских наук Ирина Бобкова.

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По словам специалиста, о почечных заболеваниях свидетельствует не только наличие крови в моче, но и отеки, скачки артериального давления, а также боль в области поясницы. Однако в отношении последнего признака важно понимать следующее, обращает внимание врач:

"...поясница может болеть и по другим причинам (из-за остеохондроза, например), да к тому же лишь небольшой спектр патологий почек может протекать с болью в пояснице".

К таковым относятся, например, острый пиелонефрит, мочекаменная болезнь, опущение или тромбоз почки.

Так как зачастую заболевания протекает бессимптомно, поэтому оно должно выявляться лабораторно, отмечает нефролог. Для этого она рекомендует проходить обязательную диспансеризацию для выявления факторов риска развития хронической болезни почек – оценку уровня артериального давления, сахара и липидов крови.