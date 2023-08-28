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Нефролог Бобкова перечислила скрытые симптомы болезни почек

Хроническая болезнь почек в течение длительного периода времени может протекать бессимптомно. На какие неочевидные на первый взгляд изменения в самочувствии стоит обратить внимание во избежание дальнейшего развития недуга, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-нефролог, доктор медицинских наук Ирина Бобкова.

Нефролог перечислила скрытые симптомы болезни почек
© Unsplash

По словам специалиста, о почечных заболеваниях свидетельствует не только наличие крови в моче, но и отеки, скачки артериального давления, а также боль в области поясницы. Однако в отношении последнего признака важно понимать следующее, обращает внимание врач:

"...поясница может болеть и по другим причинам (из-за остеохондроза, например), да к тому же лишь небольшой спектр патологий почек может протекать с болью в пояснице".

К таковым относятся, например, острый пиелонефрит, мочекаменная болезнь, опущение или тромбоз почки.

Как распознать проблемы с почками

Так как зачастую заболевания протекает бессимптомно, поэтому оно должно выявляться лабораторно, отмечает нефролог. Для этого она рекомендует проходить обязательную диспансеризацию для выявления факторов риска развития хронической болезни почек – оценку уровня артериального давления, сахара и липидов крови.

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