Врач назвала важный витамин для глаз

Диетолог Пономарёва: витамин С помогает защитить здоровье глаз. О том, как чувствуют себя глазки, люди порой задумываются слишком поздно, когда уже настаёт пора подбирать очки или проходить лечение от какой-нибудь неприятной болячки. А ведь чтобы защитить глаза, нужно соблюдать элементарные правила безопасности и правильно питаться. О том, какие продукты нужно включить в рацион, написал «Медикфорум».

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Витамин С: как он помогает защищать глаза

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Как рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва, заботиться о глазах нужно круглый год, особенно в сезоны, когда солнца бывает много, и ультрафиолетовые лучи запросто могут навредить задней части глаза, где находится макула.

Макула — часть сетчатки диаметром порядка 5 мм, отвечающая за центральное зрение. Именно благодаря ей мы различаем цвета и мельчайшие детали. В макуле сконцентрировано много фоторецепторных клеток, улавливающих свет, а сама она очень чувствительная, и её нужно беречь, если вы хотите читать и водить машину без очков.

Один из способов защитить макулу от внешнего воздействия — увеличить потребление витамина С. По словам Пономарёвой, этот антиоксидант помогает защитить жёлтое пятно от окислительного повреждения, а ещё он нужен для производства коллагена, скрепляющего и защищающего глаза.

А ещё витамин С может предотвращать развитие катаракты. Есть исследования, которые это подтверждают, но нужны новые более точные эксперименты.

Какие продукты помогут укрепить здоровье глаз

Как отметила Василиса Пономарёва, хорошими источниками витамина С можно назвать:

цитрусовые;

клубнику;

перец;

киви;

томаты;

белый картофель;

крестоцветные овощи по типу цветной и брюссельской капусты.

А ещё для здоровья глаз будут полезны продукты, в которых много цинка, меди, лютеина, зеаксантина, витаминов Е и В2.

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