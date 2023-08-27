Диетолог: курильщикам нужно есть гранаты и апельсины

Диетолог Капралова: курильщикам нужно есть гранаты и апельсины
Диетолог Капралова: курильщикам нужно есть гранаты и апельсины. Первые должны быть в рационе у всех обладателей вредных привычек. Лучше средства в борьбе с интоксикантами — сигаретами, алкоголем и остальными токсичными для организма веществами — ещё нет, уверена врач. Но курящим и не бросающим повезло — список продуктов, которые помогают убрать никотин из организма, больше пальцев одной руки.
Продукты, помогающие организму очиститься от никотина
Гранаты — лучшее средство от интоксикантов. Также повышают качество крови и кровообращения. В гранате огромное количество полезных веществ, и они есть даже в косточках и кожуре.
Цитрусовые помогают ускорить обмен веществ и разгоняют метаболизм. А ещё в них много витамина С, важного для защиты клеток иммунной системы.
Корень имбиря поддерживает иммунитет и помогает ему бороться с токсинами. И, между прочим, ещё и тягу к курению снижает. Но с ним поосторожнее, особенно если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта.
Киви улучшает пищеварение и отодвигает депрессию. А она у курильщиков бывает чаще, чем у некурящих, сказала «Газете.Ru» диетолог Мария Капралова.
Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы. В августе, кстати, урожай этой капусты, а врачи рекомендуют есть сезонные продукты.
Свежая зелень способствует очищению всего организма.
Как помочь себе при отказе от курения
А если бросите курить, ваш организм включит режим самоочистки. Понимаем: легко сказать, но трудно сделать. Поэтому узнали у врача-нарколога, главного врача Клиники доктора Исаева Даниила Петрова, как облегчить отказ от курения.
Есть три метода:
Никотин-заместительная терапия. Благодаря ей можно снизить желание курить — организм по-прежнему будет получать никотин, но уже не из табачных изделий. Курс длится всего 1–2 месяца, но этого хватит, чтобы побороть зависимость, отметил специалист.
Когнитивно-поведенческая терапия. Это вид психотерапии, при котором врач помогает человеку разобраться, почему тот курит, и отыскать другой способ справиться с эмоциями.
Симптоматическая терапия. В этом случае на помощь приходят лекарства: антидепрессанты, снотворные и противотревожные. Важно — только по назначению врача.
Вред сигарет: как рассчитать
Слышали об индексе курения? О нём и пойдёт речь. Это метод, с помощью которого вы без посещения клиник можете узнать вред, который организму уже нанёс стаж табачной зависимости.
А чтобы всё получилось точно, как его рассчитать считать, рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов.
Формула индекса курения: возьмите количество сигарет за один день, умножьте на количество лет, которое курите. Получившееся число разделите на 20.
Результат расшифровывается так:
больше 10 — вам необходима консультация пульмонолога. Во-первых, такой показатель означает большой риск развития хронической обструктивной болезни лёгких. О том, что происходит с организмом у страдающих ей, рассказывали раньше. Во-вторых, при значении больше десятки сильно страдает сердце.
даже если число оказалось сравнительно низким, вы всё равно рискуете прибавить себе диагнозов в виде хронического бронхита и других серьёзных проблем со здоровьем, предупредил терапевт.