Диетолог: курильщикам нужно есть гранаты и апельсины

Диетолог Капралова: курильщикам нужно есть гранаты и апельсины. Первые должны быть в рационе у всех обладателей вредных привычек. Лучше средства в борьбе с интоксикантами — сигаретами, алкоголем и остальными токсичными для организма веществами — ещё нет, уверена врач. Но курящим и не бросающим повезло — список продуктов, которые помогают убрать никотин из организма, больше пальцев одной руки.

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Продукты, помогающие организму очиститься от никотина

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Гранаты — лучшее средство от интоксикантов. Также повышают качество крови и кровообращения. В гранате огромное количество полезных веществ, и они есть даже в косточках и кожуре.

Цитрусовые помогают ускорить обмен веществ и разгоняют метаболизм. А ещё в них много витамина С, важного для защиты клеток иммунной системы.

Корень имбиря поддерживает иммунитет и помогает ему бороться с токсинами. И, между прочим, ещё и тягу к курению снижает. Но с ним поосторожнее, особенно если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Киви улучшает пищеварение и отодвигает депрессию. А она у курильщиков бывает чаще, чем у некурящих, сказала «Газете.Ru» диетолог Мария Капралова.

Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы. В августе, кстати, урожай этой капусты, а врачи рекомендуют есть сезонные продукты.

Свежая зелень способствует очищению всего организма.

Как помочь себе при отказе от курения

А если бросите курить, ваш организм включит режим самоочистки. Понимаем: легко сказать, но трудно сделать. Поэтому узнали у врача-нарколога, главного врача Клиники доктора Исаева Даниила Петрова, как облегчить отказ от курения.

Есть три метода:

Никотин-заместительная терапия. Благодаря ей можно снизить желание курить — организм по-прежнему будет получать никотин, но уже не из табачных изделий. Курс длится всего 1–2 месяца, но этого хватит, чтобы побороть зависимость, отметил специалист.

Когнитивно-поведенческая терапия. Это вид психотерапии, при котором врач помогает человеку разобраться, почему тот курит, и отыскать другой способ справиться с эмоциями.

Симптоматическая терапия. В этом случае на помощь приходят лекарства: антидепрессанты, снотворные и противотревожные. Важно — только по назначению врача.

Вред сигарет: как рассчитать

Слышали об индексе курения? О нём и пойдёт речь. Это метод, с помощью которого вы без посещения клиник можете узнать вред, который организму уже нанёс стаж табачной зависимости.

А чтобы всё получилось точно, как его рассчитать считать, рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов.

Формула индекса курения: возьмите количество сигарет за один день, умножьте на количество лет, которое курите. Получившееся число разделите на 20.

Результат расшифровывается так:

больше 10 — вам необходима консультация пульмонолога. Во-первых, такой показатель означает большой риск развития хронической обструктивной болезни лёгких. О том, что происходит с организмом у страдающих ей, рассказывали раньше. Во-вторых, при значении больше десятки сильно страдает сердце.