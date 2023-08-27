Учёными США выявлена связь между храпом и инсультом

В двух опытах за десятилетие приняли участие примерно 1,7 млн человек возрастом от 20 до 50 лет. Ученые установили, что у людей с апноэ во сне в пять раз выше вероятность развития фибрилляции предсердий, а также на 60% выше вероятность инсульта в более позднем возрасте.