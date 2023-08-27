The Guardian: учёными США выявлена связь между храпом и инсультом
Сотрудники Стэнфордского университета выяснили, что громкий храп и чувство усталости даже после полноценного ночного сна способны увеличить риск инсульта.
Апноэ во сне — расстройство, симптомы которого включают остановку и начало дыхания, фырканье, частое пробуждение и громкий храп. Миллионы людей во всем мире страдают этим заболеванием, однако оно не диагностировано, информирует The Guardian.
Авторы недавно проведенного исследования сообщили, что апноэ во сне значительно увеличивает риск фибрилляции предсердий и инсульта.
В двух опытах за десятилетие приняли участие примерно 1,7 млн человек возрастом от 20 до 50 лет. Ученые установили, что у людей с апноэ во сне в пять раз выше вероятность развития фибрилляции предсердий, а также на 60% выше вероятность инсульта в более позднем возрасте.
Стоит отметить, что апноэ во сне возникает, если в этот период дыхательные пути становятся слишком узкими. Это мешает людям правильно дышать. Причины заболевания не всегда ясны, однако это связывают с такими факторами, как ожирение, большая шея, курение, потребление алкоголя, а еще сон на спине.
Исследователи заявили, что иногда апноэ во сне можно вылечить, изменив образ жизни, к примеру, похудев, отказавшись от курения и уменьшив количество потребляемого алкоголя, пишет «Московский Комсомолец».