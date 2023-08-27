Виды рака, которые возникают из-за лишнего веса

"Есть исследования свидетельствующие о том, что только 5–10 процентов случаев рака обусловлены генетикой, остальные — образом жизни: курение, алкоголь, состав диеты, ожирение, загрязнение окружающей среды, инфекции, стресс, снижение активности. 30–35 процентов случаев рака связывают с диетой и ее последствиями. Конечно, мы не можем убрать все факторы риска, но можем снизить многие. В частности, наладить питание", — заключила специалист.