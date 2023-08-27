Виды рака, которые возникают из-за лишнего веса
Избыточное питание приводит к избыточному весу, а он в свою очередь — к лишним проблемам. То, что человек ест, напрямую способно повлиять на развитие онкологии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач эндокринолог, диетолог «Клиники Фомина» Янина Лемешко.
По ее словам, мировая статистика онкологических заболеваний свидетельствует о том, что рак молочной железы вышел на первое место. В России самый частый вид онкологии — рак толстой и прямой кишки.
"С избыточным весом связывают повышение риска рака кишечника, тела матки, груди от 30 до 70 процентов", — отметила Лемешко.
Обе формы онкологии связаны с питанием и избыточным весом, подчеркнула врач.
"Есть исследования свидетельствующие о том, что только 5–10 процентов случаев рака обусловлены генетикой, остальные — образом жизни: курение, алкоголь, состав диеты, ожирение, загрязнение окружающей среды, инфекции, стресс, снижение активности. 30–35 процентов случаев рака связывают с диетой и ее последствиями. Конечно, мы не можем убрать все факторы риска, но можем снизить многие. В частности, наладить питание", — заключила специалист.
А врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «ВМ», какие продукты способны вызвать онкологию, а какие, напротив, могут защитить организм от смертельного недуга.