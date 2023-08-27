Уролог раскрыл главную опасность мочекаменной болезни

Врач-уролог Андрей Смерницкий из Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной поделился информацией о признаках мочекаменной болезни, при которых важно незамедлительно обратиться к специалисту. Его слова приводит "Газета.ру".

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Специалист подчеркнул, что основная опасность мочекаменной болезни заключается в её способности долго протекать бессимптомно. Резкая боль может возникнуть только в последний момент, когда уже требуется медицинская помощь.

Симптомы становятся более заметными, когда камень начинает перемещаться в мочеточнике - трубке, связывающей почки и мочевой пузырь, сообщает эксперт. Смерницкий также добавил, что, если камень застрянет в мочеточнике, это может вызвать почечную колику, блокируя отток мочи. В этом случае пациент может испытывать сильную боль в области поясницы, распространяющуюся вниз по животу.

Кроме того, по его словам, появляются высокое артериальное давление, тошнота, рвота, учащенное мочеиспускание и даже кровь в моче. При подобных симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы предотвратить возможные осложнения, резюмировал эксперт.