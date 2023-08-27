Офтальмолог предупредила о сложности выявления глаукомы на начальных стадиях
Часто дебют «коварного» заболевания, вызывающего слепоту, не сопровождается никакими симптомами.
Необходимо с 35 лет регулярно измерять глазное давление и обращаться к врачу при любом дискомфорте, особенно если в семье были похожие патологии. В противном случае существует риск узнать о глаукоме уже при значительной потере зрения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-офтальмолог московской ГКБ №52 Анна Русановская.
«Очень коварное заболевание, потому что может не быть никаких симптомов на начальных стадиях. Человек может слепнуть и узнать о том, что глаз не видит, только когда поле зрения стало таким узким. Поэтому важно, чтобы вы ходили на измерение глазного давления.
Если мы говорим о возрастной глаукоме, то есть работы, которые говорят о том, что есть предрасположенность человека к глаукоме. То есть если родители ваши болели глаукомой или ослепли по непонятным причинам, то обязательно вам нужно больше внимания обратить на свои глаза и своё давление и уже с 35 лет ходить измерять давление глазное. Если у вас в роду не было ни у кого глаукомы, это не значит, что вы не можете стать первым её обладателем. Это дегенеративный процесс в структурах оттока жидкости глаза, он может развиться совершенно самостоятельно без какой-либо наследственности».
Врач отметила, что главную роль при глаукоме играют ответственное исполнение предписаний врача и регулярный осмотр. Так есть возможность дольше сохранять зрение.
«Если контролировать давление, если капать капли регулярно, если ходить на измерение полей зрения и добиваться своего давления цели, которое не вызывает у вас структурных изменений в зрительном нерве, то до своей слепоты можно дожить не через два года или год, а через 15-20 лет. А за это время, возможно, будет сделан шаг вперёд и найдут другие методы лечения. Сейчас ведутся активные работы, чтобы заменить капли определённые как контейнеры внутри глаза, которые будут автоматически выделять лекарство внутри глаза. Потому что самая большая проблема при глаукоме — соблюдение комплаентности пациента к лечению. То есть люди устают капать, забывают, считают, что, может быть, это и не важно, потому что не болит же».
Ранее офтальмолог рассказала, что наращивание ресниц может привести к воспалению роговицы. Риск развития кератита возникает при повреждении эпителия во время процедуры или если у человека есть аллергия на клей, отметила Анна Русановская.