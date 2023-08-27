Офтальмолог предупредила о сложности выявления глаукомы

«Если контролировать давление, если капать капли регулярно, если ходить на измерение полей зрения и добиваться своего давления цели, которое не вызывает у вас структурных изменений в зрительном нерве, то до своей слепоты можно дожить не через два года или год, а через 15-20 лет. А за это время, возможно, будет сделан шаг вперёд и найдут другие методы лечения. Сейчас ведутся активные работы, чтобы заменить капли определённые как контейнеры внутри глаза, которые будут автоматически выделять лекарство внутри глаза. Потому что самая большая проблема при глаукоме — соблюдение комплаентности пациента к лечению. То есть люди устают капать, забывают, считают, что, может быть, это и не важно, потому что не болит же».