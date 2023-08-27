Найдена связь между сидячей работой и развитием рака

По словам специалиста, ученые провели исследования и доказали связь высокого потребления животных жиров и рака. Важно не злоупотреблять жирным и жареным мясом, а также копченостями. При этом не стоит полностью исключать мясо из рациона. Есть его нужно столько, сколько требуется ежедневно. Важно не забывать также об овощах и фруктах.