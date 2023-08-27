Найдена связь между сидячей работой и развитием рака
Сидячий образ жизни и неправильное питание сильно повышают вероятность онкологии. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
По словам специалиста, ученые провели исследования и доказали связь высокого потребления животных жиров и рака. Важно не злоупотреблять жирным и жареным мясом, а также копченостями. При этом не стоит полностью исключать мясо из рациона. Есть его нужно столько, сколько требуется ежедневно. Важно не забывать также об овощах и фруктах.
Спровоцировать развитие рака может сидячий и малоподвижный образ жизни.
«Малоподвижный образ жизни или сидячая работа тоже оказывают большое влияние на развитие опухоли мочеполовых органов. В этом случае происходит застой кровообращения в малом тазу и клетки испытывают кислородное голодание», – объяснил Гадзиян.
Клетки претерпевают изменения, у них появляются новые функции, из-за чего и начинает расти опухоль, передает «Российская газета».
Еще одним фактором риска является зрелый возраст. Большая часть людей со злокачественной опухолью мочеполовых органов – старше пятидесяти лет.
«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы продлить молодость.