Врач развенчала 4 популярных мифа о прививках

Педиатр Халилова: прививки не способны нарушить работу иммунитета. Пандемия коронавируса наглядно показала: противников вакцинации в России и остальном мире очень много. Как правило, эти люди не хотят разбираться в вопросе, вместо это пересказывая друг другу всякие страшилки о прививках, которые не имеют отношения к реальности. Врач-педиатр Дарья Халилова развенчала наиболее популярные мифы в разговоре с E1.ru.

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Мифы о прививках детям и взрослым

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По словам Дарьи Халиловой, самое распространённое заблуждение относительно вакцинации заключается в том, что прививки якобы разрушают иммунитет. Этот же миф можно назвать самым глупым, потому что работают вакцины с точностью до наоборот.

«Прививки, напротив, заставляют его (иммунитет) работать и создавать специальные белковые структуры — антитела, которые способны противостоять возбудителям вакциноуправляемых инфекций», — пояснила врач.

Халилова подчеркнула: вакцинация не перегружает иммунитет, потому что организм и так каждый день сражается с сотнями антигенов, а в прививке их совсем немного, и они позволяют сформировать защиту от конкретной инфекции.

Другой популярный миф: после прививки всегда заболеваешь. Разумеется, вероятность заболеть существует, однако причина не всегда кроется в вакцине. Если вы прививаетесь в разгар сезона инфекций, то, скорее всего, вы просто подхватили заразу ещё до того, как сходили на вакцинацию.

Большинство прививок состоят из фрагментов антигенов возбудителя, которые никак не могут спровоцировать развитие инфекции. «Живые» вакцины с ослабленным возбудителем тоже порой применяются, но и они едва ли смогут пробить человеческий иммунитет, если соблюдать все правила.

Например, от полиомиелита прививаются в 2 этапа: сначала колют инактивированную вакцину, чтобы организм адаптировался, и только потом вводят препарат с ослабленным возбудителем.

Ещё некоторые люди уверены, что аллергикам прививаться нельзя. Это не так. Нельзя делать прививку только конкретным препаратом, на который у вас есть аллергическая реакция. К сожалению, предсказать риск в этом случае невозможно, поэтому проверить, есть ли аллергия, получится только опытным путём. По этой же причине врачи советуют не уходить из медучреждения после прививки хотя бы 30 минут, чтобы в случае негативной реакции организма вам быстро оказали помощь.

Наконец, четвёртый миф — нельзя прививаться, если есть хроническое заболевание. По большей части это тоже неправда. На деле болезней, которые можно назвать абсолютным противопоказанием к вакцинации, очень немного. В список входят:

инвагинация кишечника (нельзя делать прививку от ротавирусной инфекции);

иммунодефицитные состояния (нельзя вводить живые вакцины);

энцефалопатия (если она проявилась после первого укола вакциной от коклюша, то остальные дозы препараты не вводят).

Также временно нельзя прививаться живыми вакцинами беременным и людям с хроническими заболеваниями, у которых обострились симптомы. Но последним иногда всё же могут делать прививки в тех случаях, когда она требуется экстренно.

Какие прививки нужно сделать ребёнку дополнительно

В Национальный календарь профилактических прививок входит 12 вакцин. Их детям нужно делать обязательно. Но есть также вакцины, которые стоит ввести дополнительно. По словам врача-дерматовенеролога Романа Иванова, ребёнка стоит привить от: