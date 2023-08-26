Аллерголог объяснила, как помочь себе при укусе пчелы

Укусы пчел и других перепончатокрылых насекомых опасны для людей с инсектной аллергией. О том, что делать аллергикам при укусе, изданию "Аргументы и факты" рассказала врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина.

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По словам эксперта, первым делом стоит прервать аллергическую реакцию. Для этого человек должен на 20 минут наложить себе жгут на 15 сантиметров выше укуса. Можно также использовать кусок ткани или ремень брюк. После этого нужно скользящим движением ножа или ногтя вытащить жало насекомого и приложить холод.

"Не пытайтесь удалить жало ухватом пальцев — так можно ненароком сдавить мешочек с ядом и его остатки впрыснуть в рану", — рекомендует Элла Чурюкина.

Если симптомы будут угрожать жизни, то потребуется медикаментозная помощь. Под контролем врача понадобится сделать инъекцию адреналина, чтобы избежать возможной гипоксии, а также внутримышечно ввести супрастин. А если тяжесть укуса будет нарастать, то препарат следует принять повторно.

"В первый момент не нужно вводить антигистаминные препараты, так как они могут усугубить артериальную гипотензию", — отметила эксперт.

Когда давление стабилизируется, можно использовать инъекционные антигистаминные препараты первого поколения — супрастин, тавегил. Всё должно происходить под присмотром врача.