Мигрень — это головная боль, вызванная изменением тонуса сосудов. Лечат её, как правило, симптоматически, то есть с помощью препаратов, которые снимают болевые ощущения. Но порой даже они не всегда помогают либо просто не всегда есть под рукой.

О том, как можно снять головную боль без таблеток, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Несколько фактов о мигрени

Симптомы мигрени упоминались уже в древних трактатах. Тогда такие боли считались проделками демонов;

Понять причину мигрень получается не всегда, так как нет методов, которые могли выявить её наверняка;

Симптомы мигрени множественные и разнообразные: у кого-то это просто головная боль, а у кого-то параллельно появляется рвота, проблемы с кишечником, речью и зрением или даже обмороки;

Мигрень чаще проявляется у женщин. Медики связывают эти состояния с изменением уровня эстрогена при месячных, беременности или на фоне приёма оральных контрацептивов;

Момент, когда начинается боль, у всех людей разный. Вот некоторые триггеры — громкий звук, резкий запах духов, слишком яркий свет, большой перерыв между приёмами пищи или ранний подъём.

Как лечить мигрень

Врач объяснила, что лечение для мигрень обычно симптоматическое — обезболивающее. Иногда медик может назначить антидепрессанты, противосудорожные препараты, таблетки для коррекции артериального давления. Они смогут повлиять на частоту и характер приступов. Но это не факт.

Как унять боль без таблеток

Демьяновская назвала несколько способов справиться с болью при мигрени без таблеток. Вот они:

приложить к голове или к проекции сонной артерии прохладный компресс;

понюхать эфирное масло перечной мяты или лаванды;

попить травяной чаёк с имбирём;

отдохнуть в тишине в хорошо проветриваемом помещении с плотно задёрнутыми шторами;

съесть мороженое, плотно прижимая его к твёрдому нёбу.

В некоторых случаях помогают и более рядовые вещи вроде перекусить, попить водички, спокойно подышать или помедитировать.

Когда идти ко врачу

Мало кто из-за головной боли пойдёт ко врачу. Правда, если боли сильные, регулярно повторяются и ещё параллельно что-то беспокоит — визит к специалисту откладывать не стоит. Как правило, достаточно проверить общий анализ крови, анализ на ферритин, С-реативный белок и гормон щитовидки ТТГ. Также необходимо полное обследование у офтальмолога.