Как избавиться от головной боли без таблеток? Советы врача
Мигрень — это головная боль, вызванная изменением тонуса сосудов. Лечат её, как правило, симптоматически, то есть с помощью препаратов, которые снимают болевые ощущения. Но порой даже они не всегда помогают либо просто не всегда есть под рукой.
О том, как можно снять головную боль без таблеток, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
Несколько фактов о мигрени
- Симптомы мигрени упоминались уже в древних трактатах. Тогда такие боли считались проделками демонов;
- Понять причину мигрень получается не всегда, так как нет методов, которые могли выявить её наверняка;
- Симптомы мигрени множественные и разнообразные: у кого-то это просто головная боль, а у кого-то параллельно появляется рвота, проблемы с кишечником, речью и зрением или даже обмороки;
- Мигрень чаще проявляется у женщин. Медики связывают эти состояния с изменением уровня эстрогена при месячных, беременности или на фоне приёма оральных контрацептивов;
- Момент, когда начинается боль, у всех людей разный. Вот некоторые триггеры — громкий звук, резкий запах духов, слишком яркий свет, большой перерыв между приёмами пищи или ранний подъём.
Как лечить мигрень
Врач объяснила, что лечение для мигрень обычно симптоматическое — обезболивающее. Иногда медик может назначить антидепрессанты, противосудорожные препараты, таблетки для коррекции артериального давления. Они смогут повлиять на частоту и характер приступов. Но это не факт.
Как унять боль без таблеток
Демьяновская назвала несколько способов справиться с болью при мигрени без таблеток. Вот они:
- приложить к голове или к проекции сонной артерии прохладный компресс;
- понюхать эфирное масло перечной мяты или лаванды;
- попить травяной чаёк с имбирём;
- отдохнуть в тишине в хорошо проветриваемом помещении с плотно задёрнутыми шторами;
- съесть мороженое, плотно прижимая его к твёрдому нёбу.
В некоторых случаях помогают и более рядовые вещи вроде перекусить, попить водички, спокойно подышать или помедитировать.
Когда идти ко врачу
Мало кто из-за головной боли пойдёт ко врачу. Правда, если боли сильные, регулярно повторяются и ещё параллельно что-то беспокоит — визит к специалисту откладывать не стоит. Как правило, достаточно проверить общий анализ крови, анализ на ферритин, С-реативный белок и гормон щитовидки ТТГ. Также необходимо полное обследование у офтальмолога.
Тревожными звоночками должны стать следующие симптомы: головная боль появляется при физической нагрузке, кашле, чихании или смене позы и/или сопровождается рвотой, общей слабостью, лихорадкой и напряжением мышц шеи.