Стоматолог перечислил причины неприятного запаха изо рта

Запах изо рта (галитоз) встречается у 25-30% пациентов. Причины возникновения галитоза делятся на две большие группы. А какие именно – рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Уматгиреевич Дахкильгов.

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Дахкильгов Магомед Уматгиреевич. Фото предоставлено экспертом

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Дело во рту

Первая и основная группа причин связана со здоровьем полости рта – до 75-85% обращений с жалобами на галитоз вызвана именно стоматологическими причинами.

Ключевую роль в возникновении неприятного запаха изо рта играют патогенные бактерии, которые перерабатывают остатки пищи. С другой стороны, у нас есть и оружие для защиты от этих бактерий и вызываемого ими галитоза – это выработка слюны (саливация). Чем выше у пациента слюноотделение, тем ниже вероятность того, что у него возникнет запах изо рта.

Кстати, многие отмечают появление неприятного запаха по утрам – а это связано с тем, что ночью, во сне, многие жизненные процессы, в том числе саливация, замедляется и уменьшается. Именно поэтому люди с ксеротомией (постоянной сухостью во рту из-за гипосаливации – недостаточной выработки слюны) чаще всего и развивается галитоз, а также – проблемы с пародонтом, тканями, окружающими зуб, и появление гингивитов, воспалительных процессов в тканях дёсен.

Гингивиты и пародонтит только усугубляют проблему запаха изо рта.

Помимо гипосаливации есть такая проблема как слишком густая (мукозистая) слюна, которая плохо смыкает налёт и частицы пищи, а даже больше способствует закреплению пищевых остатков на поверхности зубов. Наконец, некачественная гигиена, из-за которой скапливается зубной налёт, тоже является одной из основных причин галитоза.

Есть и ещё один момент, связанный с ношением ортодонтических капп – эдайнеров для коррекции прикуса. Они могут несколько ухудшать омывание слюной зубов, особенно во время сна, и в таком случае у пациентов появляется запах изо рта.

Что же делать?

Во-первых, всегда нужно соблюдать 3 правила домашней гигиены:

регулярность;

тщательность;

время.

То есть чистка зубов должна проводиться каждый день, 2 раза, утром и вечером, чистить зубы нужно правильно и тщательно, со всех сторон, не менее 2-3 минут. Стоматологи-терапевты и гигиенисты помогут пациентам освоить правильную технику чистки.

Во-вторых, важно использовать ирригатор – прибор, который подаёт под напором струйку воды и вычищает все остатки пищи и налёта. Им можно пользоваться раз в день, вечером, после чистки зубов.

В-третьих, огромную роль в профилактике пародонтита, гингивита, галитоза и кариеса играет профессиональная комплексная гигиена:

чистка ультразвуком;

аппаратом Айр Флоу;

полировка специальными пастами.

Наконец, в-четвёртых, появление запаха изо рта – это причина посетить стоматолога, чтоб выяснить, не возник ли галитоз из-за кариеса, болезней десён, пародонта и т.д. Лечение основной причины приведёт к исчезновению запаха.

Не только зубы

Посещение стоматолога с жалобами на галитоз может значительно помочь пациенту в выявлении других проблем со здоровьем. Помимо стоматологических заболеваний, к запаху изо рта могут приводить ЛОР-болезни: например, хронические тонзиллиты из-за пористых миндалин, гаймориты и синуситы (как хронические, так и острые).

Болезни почек, печени, ЖКТ также нередко становятся причиной запаха изо рта. Скажем, эзофагиты – воспаления слизистых оболочек пищевода, что приводит к срыгиванию. Язвенные болезни, гастриты, колиты приводят к очень выраженному галитозу. Нередко на запах ацетона изо рта жалуются пациенты с сахарным диабетом (причиной такого запаха является выделение кетоновых тел).