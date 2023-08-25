Терапевт назвала привычки, которые разрушают желудок

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24" рассказала о привычках, которые пагубно влияют на желудок.

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По словам медика, на состояние желудка негативным образом влияет нерегулярное питание. В таком случае желудочный сок слишком долго находится в желудке без поступления пищи и начинает раздражать его стенки.

Постоянный стресс также плохо сказывается на желудке: непрерывное нервное напряжение останавливает регенерацию клеток слизистой желудка, которые защищают его стенки от соляной кислоты.

Кроме того, к числу привычек, которые вредят желудку, относятся курение и употребление спиртного.