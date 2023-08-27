Гастроэнтеролог рассказал, почему воспаляется желудок

Гастроэнтеролог клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Игорь Шведов предупредил об опасности бактерий-иноагентов, неправильного питания и стресса для здоровья желудка.

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По словам медицинского специалиста, одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта является гастрит. Это воспаление слизистой оболочки желудка, которое может длиться от нескольких дней до месяца.

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Особенно склонны к данному недугу молодые люди с низкой стрессоустойчивостью, отмечает Игорь Шведов.

"Замечено, что у молодых пациентов причиной гастрита чаще всего является бактерия хеликобактер. Это условно-патогенная бактерия, то есть естественный спутник человека. Продукты жизнедеятельности и распада микроорганизма в значительном количестве и при постоянном воздействии травмируют и истончают слизистую желудка. Пока орган работает бесперебойно, человек может и не замечать присутствия иноагента, но как только организм дает слабину, спутник дает о себе знать", – говорит гастроэнтеролог.

Также развитию воспалительного процесса способствуют слабый иммунитет, длительные стрессы, нарушение режима сна и питания.

При этом дело не только в продуктах, но и в их количестве. Если органы пищеварения постоянно перегружать, механизм расщепления пищи и выделения ферментов может быть нарушен, подчеркивает врач.

Отказываться от еды и резко уходить на диету нельзя, иначе можно оказаться на больничной койке.

"Суточный калораж нужно снижать поэтапно, чтобы желудок привыкал и постепенно снижал количество вырабатываемого секрета", – утверждает Игорь Шведов.

Кроме того, часто от гастрита страдают люди, которые отказались от употребления рыбы, мясных и молочных продуктов. Как правило, у них понижен общий белок крови, нарушен режим сна и повышенная тревожность.

Не стоит забывать и про своевременные медицинские осмотры после 40 лет.

"У возрастных пациентов имеются хронические заболевания. Желудок может воспаляться из-за длительного приема лекарств, нарушения работы вегетативной системы, ослабленного состояния", – рассказывает специалист.