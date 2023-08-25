Врач перечислила привычки, разрушающие желудок

"Чтобы защитить от нее стенки желудка, организм, во-первых, вырабатывает специальную слизь, которая их покрывает. Во-вторых, сами клетки слизистой желудка очень быстро погибают и заменяются на новые. Это беспрерывный процесс регенерации новых клеток взамен растворенных кислотой. Но если человек нервничает, этот процесс нарушается", – пояснила эксперт.