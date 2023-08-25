Онколог назвал признаки злокачественной родинки

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Александр Братик рассказал, какие изменения родинки или родимого пятна должны насторожить.

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Эксперт отметил, что родимое пятно пациенты обычно сами у себя помнят с самого детства. Оно может в течение жизни увеличиваться в размерах, но не должно менять цвет. Обычно оно имеет форму круга или овала.

Братик подчеркнул, что самые опасные опухоли — это меланомы. Для постановки диагноза необходимо провести дерматоскопию у врача.

Медик отметил, что родинка может преобразоваться в злокачественное образование под влиянием агрессивных факторов внешней среды. Чаще всего это происходит у людей старшего возраста. Родинка меняет цвет, на ней появляется блеск, неравномерность, изрезанность контура, передает Pravda.ru.

В свою очередь онколог Михаил Пильх добавил, что стоит быть внимательным тем, у кого на теле много родинок, людям с семейной историей меланомы и пациентам с ослабленной иммунной системой. У этих групп людей риск злокачественных образований выше, передает МИР 24.