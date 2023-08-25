Врач предупредила о вреде посещения бани при простуде

Некоторые считают, что воздействие высоких температур на тело помогает справиться с серьезной простудой. Чем опасно посещение бани во время болезни, "ФедералПрессу" рассказала терапевт Татьяна Романенко.

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Теплый гигиенический душ, по словам специалиста, принимать можно, однако идти согреваться в баню при плохом случае не стоит. Так, при первых признаках симптомов простуды в крови присутствует возбудитель. А воздействие горячих воды и воздуха не только не спасет от инфекции, но и может послужить дополнительной нагрузкой на организм, привести к повышению давления.

В этой связи ни о каких горячительных процедурах во время болезни не может быть и речи, обратила внимание врач. Не стоит в том числе принимать горячую ванну во время лечения, резюмировала она.