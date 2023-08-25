Камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Об этом порталу NEWS.ru рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

Как объяснила врач, камни в почках возникают на фоне инфекций в почках и мочевыводящих путях, а также метаболических нарушений. В последнем случае речь идет в том числе об ожирении, артериальной гипертензии, нарушении обмена мочевой кислоты, заболеваний обмена веществ и поликистозной болезни почек.

Образование камней провоцируют и ассоциированные с нарушением всасывания заболевания желудочно-кишечного тракта. В качестве примера эксперт назвала состояния после резекции кишечника, бариатрических операций, мальабсорбции и болезни Крона.

В группе риска находятся граждане с ожирением, проблемами с ЖКТ и пациенты с наследственной предрасположенностью к развитию недуга, предупредила терапевт.