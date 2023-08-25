Врач дала советы для укрепления иммунитета к сезону ОРВИ

До начала сезона ОРВИ важно позаботиться о своем иммунитете и по возможности постараться его укрепить. О том, как это сделать, «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Так, по ее словам, прежде всего нужно пройти минимальное медицинское обследование и сдать анализы крови и мочи, чтобы выявить скрытые инфекционные процессы в организме.

«Допустим, у вас есть потливость. Это может быть связано с каким-то хроническим воспалительным процессом. Сдав кровь и мочу, мы можем обнаружить, есть ли у нас какие-либо хронические очаги инфекций. Из-за них наш организм ослабевает, и мы становимся более подвержены простудам», — пояснила специалист.

Кроме того, она посоветовала посетить стоматолога, потому что наличие хронических очагов в зубах «будет съедать силы иммунной системы», из-за бактериального воспаления во рту. Еще один совет — высыпаться и правильно питаться — стараться есть больше фруктов и овощей.

«Нужно всегда одеваться по погоде и не переохлаждаться. Любое переохлаждение — это благоприятные условия для вирусов и бактерий. Это ухудшение кровоснабжения, спазм сосудов, и риск инфекционных воспалительных заболеваний, конечно, возрастает», — заключила Романенко.

В начале августа ученые из Университета Овидия в Констанце (Румыния) выясниливыяснили, что витамин D может снижать риск ОРВИ, в том числе COVID-19, у детей.