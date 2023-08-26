Терапевт назвала основные симптомы камней в почках

Мочекаменная болезнь обычно протекает без четкой клинической симптоматики вне эпизодов «почечной колики», рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик подчеркнула, что признаками «камней» являются приступы боли в животе или пояснице.

"Мочекаменная болезнь, как правило, не дает четкой клинической симптоматики вне эпизодов «почечной колики» или движения камней по мочевыводящих путям. Колика проявляется приступами боли в животе или поясничной области, перемещающего характера, в том числе иррадиацией в пах", — добавила врач.

Она отметила, что человека должна насторожить видимая кровь в моче или изменение ее цвета до мутного, розового с неприятным запахом. Тимощенко также заявила, что недуг дает о себе знать высокой температурой, а также симптомами интоксикации в виде слабости, озноба, тошноты и рвоты.