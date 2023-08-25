Для того, чтобы избавиться от гипертонии, недостаточно принимать медицинские препараты. Как добиться положительного эффекта без их помощи, "Аргументам и Фактам" рассказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Как объяснил специалист, лекарства не излечивают от повышенного давления, а лишь устраняют симптомы. Для хорошего самочувствия же необходимо вести активный образ жизни и придерживаться правильного питания.

"На первом месте – кровоток мозга. Если шея зажата, мозг кровоснабжается плохо, то физическая активность и диета не помогут. А если человек начал с гимнастики для шеи, дополнил движениями и правильным питанием, то вылечится", – отметил врач.

По словам Шишонина, следует приучить себя делать зарядку по утрам: она должна быть циклическая. Идеальный набор упражнений составляют 5 отжиманий и 10 приседаний. Помимо этого, важно много ходить пешком и отдавать предпочтение подъему по лестнице, а не на лифте.

Что касается рациона, то врач рекомендует завтракать жирным творогом со сметаной или яйцами с беконом (либо куском мяса). Помимо этого, раз в неделю полезно устраивать разгрузочный день или хотя бы полдня ничего не есть, добавил эксперт.