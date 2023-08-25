Врач предупредил о рисках при проведении эндоскопии

Эндоскопия представляет собой изучение состояния внутренних органов с помощью специального аппарата. Какие риски она несет для пациента, "Аргументам и Фактам" рассказал врач-эндоскопист Сергей Коробкин.

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Как отмечает специалист, при подобного рода обследовании важно помнить о ряде факторов. Во-первых, об аллергических реакциях на анестезию или используемые во время процедуры лекарства и возможной реакции организма на них.

Во-вторых, эндоскопия способна привести к повреждению органов или тканей в результате осложнений или ошибок при ее проведении.

В-третьих, следует иметь в виду вероятность заражения инфекциями, которые могут возникнуть при попадании бактерий внутрь организма во время эндоскопии.

"Перед проведением эндоскопической процедуры важно проконсультироваться с врачом о конкретных симптомах проблемы или потенциальных противопоказаниях", – резюмировал врач.