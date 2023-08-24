Врач назвал допустимую дозу пива

Хирург Александр Умнов назвал в беседе с Life допустимую дозу пива.

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По словам врача многие ошибочно считают пиво безопасным напитком и употребляют его без ограничений, поэтому у некоторых людей к 30 годам развивается устойчивая зависимость и проблемы со здоровьем.

Специалист отметил, что даже умеренные дозы пива могут быть опасными. Для мужчин допустимой дозой считается 60-80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин допустимое значение в два раза ниже, поэтому при регулярном употреблении даже 500 миллилитров пива может привести к болезням печени.

По словам врача, у тех, кто злоупотребляет пивом увеличивается риск развития гипертонии, диабета второго типа, гастрита и ишемической болезни сердца.

Кроме того, от злоупотребления пивом у мужчин и женщин снижается уровень тестостерона, что приводит к проблемам в работе половой системы. К тому же у мужчин пиво провоцирует увеличение показателей женских гормонов эстрогенов, что влияет на трансформирование формы мужско груди.