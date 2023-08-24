Диетолог рассказала о причинах тяги к мучному

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о том, почему людей может тянуть к мучному. Об этом сообщает издание Москва24.

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По ее словам, тяга к мучному может указывать на стресс и недостаток глюкозы в организме. Мухина добавляет, что мучное относится к категории углеводов, которые в организме быстро становятся глюкозой.

"Есть сладкое и мучное хочется при гипогликемии, когда падает концентрация глюкозы в крови. Очень часто это бывает после физических нагрузок", – пояснила Мухина.

Человеческие мышцы работают на гликогене, поэтому после физических нагрузок хочется съесть мучное, пополнив запас глюкозы в организме.

В качестве другой причины употребления мучных продуктов Мухина выделяет стресс. При сильном выбросе инсулина и выработки кортизола хочется съесть мучное блюдо.