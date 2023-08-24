Хирург назвала болезнь, при которой увеличивается нос

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, какое заболевание приводит к увеличению размера носа. Об этом сообщает NEWS.ru.

© Unsplash

По словам медика, у людей увеличивается нос с возрастом. Это происходит не из-за того, что он растет, а потому что хрящевая ткань теряет коллаген и эластин и "разволокняется", становясь визуально больше.

"Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше и выглядит более опущенным", - объяснила хирург.