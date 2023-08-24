Хирург назвала болезнь, при которой увеличивается нос

Хирург Гончарова назвала болезнь, при которой увеличивается нос
Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, какое заболевание приводит к увеличению размера носа. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам медика, у людей увеличивается нос с возрастом. Это происходит не из-за того, что он растет, а потому что хрящевая ткань теряет коллаген и эластин и "разволокняется", становясь визуально больше.
"Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше и выглядит более опущенным", - объяснила хирург.
Однако увеличение носа также характерно для некоторых заболеваний. Так, при чрезмерном употребление алкоголя у человека может появиться ринофима. Это болезнь, которая приводит к увеличению количества сосудов и разрастанию кожи на носу.
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