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Хирург Гончарова назвала болезнь, при которой увеличивается нос

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, какое заболевание приводит к увеличению размера носа. Об этом сообщает NEWS.ru.

Хирург назвала болезнь, при которой увеличивается нос
© Unsplash

По словам медика, у людей увеличивается нос с возрастом. Это происходит не из-за того, что он растет, а потому что хрящевая ткань теряет коллаген и эластин и "разволокняется", становясь визуально больше.

"Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше и выглядит более опущенным", - объяснила хирург.

Однако увеличение носа также характерно для некоторых заболеваний. Так, при чрезмерном употребление алкоголя у человека может появиться ринофима. Это болезнь, которая приводит к увеличению количества сосудов и разрастанию кожи на носу.

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