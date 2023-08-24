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Офтальмолог Игнатчик рассказала, почему лопаются сосуды глаза

Офтальмолог Анастасия Игнатчик рассказала, почему чаще всего лопаются сосуды глаза. Об этом сообщает NEWS.ru.

Офтальмолог рассказала, почему лопаются сосуды глаза
© unsplash.com

По словам врача, чаще всего это происходит из-за резкого скачка артериального давления.

"Сосуды не выдерживают и лопаются, например, из-за атеросклеротических изменений — повышенного холестерина, не выдерживая нагрузки", — сказала медик.

Среди основных причин, почему лопаются сосуды, также — травмы, удары или активные физические нагрузки с подъемом тяжестей и натуживанием.

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Как правило, это состояние проходит самостоятельно в течение семи дней, однако если оно случается впервые или повторяется, необходимо обратиться к врачу. Для первичной консультации нужно обратиться к офтальмологу, вторичной — к терапевту, чтобы исключить гипертонию и заболевания крови.

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