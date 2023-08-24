Кардиолог Ольга Козлова рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пациенты с диагнозом "артериальная гипертония" при приеме лекарств от давления. Об этом пишет издание "АиФ".

Первая ошибка, по словам медика, — бросать прием препаратов. Если у пациента с гипертонией возникли побочные эффекты от таблеток, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, чтобы заменить лекарства или уменьшить дозу.

Вторая ошибка — пить алкоголь вместе с препаратами от давления. Врач предупредила, что сосуды могут расшириться, и артериальное давление резко упасть. Кроме того, интоксикация организма может спровоцировать нарушения сердечного ритма.

Следующая частая ошибка, которую назвала кардиолог, — принимать лекарства по советам знакомых.

"Назначение гипотензивной терапии строго индивидуально. При регистрации повышенного артериального давления врач должен назначить обследование для исключения вторичного генеза гипертонии", — объяснила медик.

Четвертая ошибка — считать дозировку половинками таблеток, а не в миллиграммах. Некоторые гипертоники, чтобы сэкономить на лекарствах, покупают таблетки большой дозы и делят их на несколько частей, однако так делать можно только при наличии на них специальной риски, которую предусмотрел производитель.

Пятая ошибка — это пить препараты, игнорируя график, установленный лечащим врачом, а шестая — не использовать мочегонные средства. Однако их должен также выписывать медицинский работник.