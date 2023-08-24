Сидячий образ жизни в детстве повышает риск инфаркта в будущем

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что сидячий образ жизни в детстве повышает риск развития инфаркта и инсульта во взрослом возрасте. Научная работа опубликована в Medical Xpress.

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Исследование проводилось на протяжении 13 лет. На момент его начала испытуемым было по 11 лет. Выяснилось, что в этом возрасте дети тратили в среднем 362 минуты в день на сидячий образ жизни, в 15 лет - 474 минуты, в 24 года - 531 минуту. Время, проведенное неактивно, увеличилось у молодых людей в среднем на три часа по сравнению с их детством.

Как оказалось, увеличение сидячего образа жизни на одну минуту связано с увеличением массы левого желудочка у испытуемых в возрасте от 17 до 24 лет - на 0,004 грамма на метр роста.