Врач: ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий иммунитет

С возрастом происходит снижение как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Люди становятся высоко восприимчивыми к вирусным инфекциям, в том числе к тем заболеваниям, которые представляют угрозу жизни. Именно у пациентов пожилого и старческого возраста часто развиваются такие осложнения, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.