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Самарский эпидемиолог: ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий иммунитет

Врач-эпидемиолог Самарской областной клинической гериатрической больницы Татьяна Банишева отметила:

Врач: ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий иммунитет
© СОВА

С возрастом происходит снижение как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Люди становятся высоко восприимчивыми к вирусным инфекциям, в том числе к тем заболеваниям, которые представляют угрозу жизни. Именно у пациентов пожилого и старческого возраста часто развиваются такие осложнения, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

По словам медика, прививка создает искусственный специфический иммунитет от конкретного возбудителя. В результате образуются антитела - особые защитные белки.

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