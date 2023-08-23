Врач: ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий иммунитет

Самарский эпидемиолог: ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий иммунитет
Врач-эпидемиолог Самарской областной клинической гериатрической больницы Татьяна Банишева отметила:
С возрастом происходит снижение как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Люди становятся высоко восприимчивыми к вирусным инфекциям, в том числе к тем заболеваниям, которые представляют угрозу жизни. Именно у пациентов пожилого и старческого возраста часто развиваются такие осложнения, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.
По словам медика, прививка создает искусственный специфический иммунитет от конкретного возбудителя. В результате образуются антитела - особые защитные белки.