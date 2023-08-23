Орехи укрепляют нервную систему, улучшают работу сердца, состояние кожи, волос и ногтей. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, в них содержится большое количество магния и витаминов группы B, которые максимально необходимы людям старше 60 лет. Именно у данной категории людей зачастую имеются проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами.

Помимо этого, в состав продукта входит хром, который значительно снижает тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена.

Однако и это еще не все полезные компоненты орехов. Так, они содержат приличное количество кремния и витамина E, которые способствуют улучшению внешнего вида, отметил диетолог.

"Витамин E и кремний положительно влияют на здоровье кожи, волос и ногтей. К тому же, если у людей старше 60 лет есть какие-нибудь плохо заживающие ранки, орехи как раз помогают это несколько сгладить", – рассказал врач.

Пользу здоровью могут принести любые орехи, однако для разнообразия их лучше чередовать, резюмировал эксперт.