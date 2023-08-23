Гастроэнтеролог рассказала, какие болезни вызывает переизбыток соли

Россияне в среднем за сутки употребляют вдвое больше соли, чем предписано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), хотя ее избыток снижает продолжительность жизни. О том, чем опасен переизбыток соли в организме, «Вечерняя Москва» обсудила с гастроэнтерологом и нутрициологом, ассистентом кафедры НГМУ Варварой Веретюк.

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Чем опасен переизбыток соли

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Пищевая соль используется в приготовлении практически всех блюд, и ее употребление необходимо для поддержания здоровья. Она состоит из натрия (60 процентов) и хлора (40 процентов), с помощью которых вырабатываются важные компоненты желудочного сока, передаются нервные импульсы, сокращаются мышечные волокна, происходят обменные процессы в клетках и многое другое. Кроме того, одно из главных свойств соли — сохранение продуктов от разложения, поскольку вредоносные бактерии не могут размножаться в присутствии большого количества хлорида натрия.

При этом в современном мире довольно трудно испытать недостаток соли. А вот превысить норму — проще простого. Соль в больших количествах содержится и в магазинных продуктах, и в готовой еде, натрий — в овощах и фруктах. По данным ВОЗ, ее систематический избыток в организме увеличивает риск возникновения рака желудка и других заболеваний, что часто приводит к печальным последствиям. Слишком высокий уровень натрия приводит к задержке большого объема жидкости в организме и ведет к потере магния, калия и кальция, что может вызвать различные нарушения работы сердечно-сосудистой системы и почек.

К типичным последствиям постоянного переизбытка соли и натрия относятся:

повышение уровня артериального давления;повреждение стенок сосудов;

задержка жидкости;

повреждение слизистой оболочки желудка и повышение риска хеликобактерной инфекции (может стать причиной гастрита, язвы желудка, рака желудка);

рост устойчивости клеток к инсулину (одна из причин сахарного диабета);

увеличение числа болезнетворных бактерий, которые могут спровоцировать язву желудка;

возникновение сердечной недостаточности, риск инфаркта или инсульта;

нарушение работы почек, повышение риска камней в почках.

Кроме того, усугубляет проблему досаливание пищи: вкусовые рецепторы со временем адаптируются, и высокое содержание соли начинает казаться нормой. Такой привычкой обладают 44 процентов населения. При этом два небольших маринованных огурца уже содержат более суточной дозировки натрия. Исследования экспертов НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России показали, что превышение нормы потребления соли повышает риск преждевременной смерти среди мужчин на 41 процент, а вредная привычка досаливать пищу поднимает эту цифру до 50 процентов.

Продукты со скрытой солью

фастфуд (пицца, бургеры и т. д.);

снеки и перекусы (сухарики, чипсы и т. д.);

колбасы — сосиски и сардельки;

лапша быстрого приготовления;

сыры;

майонез и соусы;

консервированные овощи и другие продукты;

блюда из кафе и ресторанов. Скрытые соли в готовых продуктах — это то, чего действительно стоит остерегаться. Следует употреблять в пищу с осторожностью:

Высокое потребление соли — это не просто медицинская проблема, а вопрос единения усилий на разных уровнях. Особая ответственность в этом направлении возлагается на компании, которые производят продукты питания. В разные годы о снижении соли в своей продукции заявляли компании Nestlé, Mars, Pringles и другие.

Так, известный мировой производитель дрожжей и дрожжевого экстракта компания Lesaffre предлагает покупателям хлебопекарную смесь со сниженным содержанием соли. В готовом хлебе из этой смеси содержание соли, по данным производителя, может быть снижено на 40 процентов в сравнении с мультизлаковой продукцией.

Бренд Kikkoman, производящий соевые соусы, также предлагает покупателям продукт с пониженным содержанием соли. В таком варианте в соусе ее на 43 процента меньше в сравнении с обычной продукцией.

Компания Unilever, которой принадлежит бренд кулинарных приправ Knorr, не первый год ведет работу по снижению содержания этого вещества. В отчете об устойчивом развитии компании за 2022 год говорится, что в 81 проценте ассортимента уменьшено содержание соли в рецептурах. В планы компании входит переход на йодированную соль во всех инновационных продуктах (сейчас это 3 процента содержания): она полезнее обычной за счет обогащения йодистым калием, необходимым для правильной работы щитовидной железы.