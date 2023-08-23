Врач назвал способы обезопасить себя от воздействия магнитных бурь

Врач – терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, метеозависимым, как снизить влияние магнитных бурь на организм.

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По словам Ярцевой, метеозависимость не является болезнью, люди со здоровой сердечно-сосудистой системой и суставами, ведущие подвижный образ жизни, не ощущают на себе воздействие магнитных бурь.

"Те, у кого старые хрупкие сосуды, у кого хронические сосудистые заболевания, могут ощущать сонливость, слабость, головные боли", – пояснила специалист.

Врач отметила, что те люди, которые регулярно пьют таблетки от давления, меньше подвержены негативному влиянию магнитных бурь.