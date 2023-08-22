Ученые из Колумбийского университета признали болезнь Паркинсона частично аутоиммунным заболеванием. Помимо этого в исследовании, результаты которого опубликованы в научном журнале Neuron, утверждается, что данное нейродегенеративное заболевание связано с кишечником.

Впервые такую теорию выдвинули около 20 лет назад, так как было замечено, что при болезни Паркинсона белок альфа-синуклеин неправильно сворачивается, скапливается внутри нейронов и уничтожает клетки мозга.

Теперь же ученые проверили эту теорию на мышах. Исследователи генетически модифицировали мышей таким образом, что мелкие частицы неправильно свернутого альфа-синуклеина проявлялись снаружи нейронов, способствуя их ослаблению перед атаками иммунной системы. А подобные атаки способны наносить мозгу более весомые повреждения нежели внутренние отложения альфа-синуклеина.

Согласно заключениям, в эксперименте было выявлено, что подобные атаки на нейроны кишечника приводили к таким симптомам со стороны ЖКТ, которые наблюдаются у пациентов с Паркинсоном за несколько лет до явного развития заболевания. Это дало ученым повод говорить о том, что болезнь Паркинсона можно считать частично аутоиммунной.