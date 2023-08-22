Онколог Станислав Борзяница назвал особенности рака мозга, отметив, что данное онкологическое заболевание может начать своё развитие без заметных симптомов. Его слова приводит Life.ru.

Он подчеркнул, что рак головного мозга, хотя и является редким случаем среди онкологических заболеваний, имеет значительное влияние на множество важных функций организма, таких как речь, память, двигательные навыки и мышление. Борзяница также указал, что в некоторых случаях данное заболевание может быть обнаружено случайно при обследованиях, проводимых по другим медицинским причинам, не связанным с онкологией.

Опираясь на свой опыт, врач перечислил основные симптомы, которые могут свидетельствовать о возможном раке мозга, включая головную боль, судороги, онемение в конечностях, нарушение координации, нарушения зрения и речи, проблемы с памятью и расстройство личности. Однако он отметил, что такие симптомы также могут быть свойственны другим заболеваниям, не обязательно связанным с онкологией.

Борзяница подчеркнул, что для точной диагностики рака мозга используются методы обследования, такие как компьютерная томография с контрастом (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), а также часто требуется взятие образцов из опухоли (биопсия).

Важно отметить, что для данного типа онкологической опухоли нет конкретных факторов риска, за исключением ионизирующего излучения. Однако здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью, включая отказ от вредных привычек, могут помочь уменьшить вероятность развития данного заболевания. Борзяница заключил, что хотя гарантированно избежать рака мозга нельзя, раннее выявление заболевания значительно улучшает прогноз лечения.