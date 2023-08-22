Онколог Борзяница перечислил семь симптомов рака мозга
Онколог Станислав Борзяница назвал особенности рака мозга, отметив, что данное онкологическое заболевание может начать своё развитие без заметных симптомов. Его слова приводит Life.ru.
Он подчеркнул, что рак головного мозга, хотя и является редким случаем среди онкологических заболеваний, имеет значительное влияние на множество важных функций организма, таких как речь, память, двигательные навыки и мышление. Борзяница также указал, что в некоторых случаях данное заболевание может быть обнаружено случайно при обследованиях, проводимых по другим медицинским причинам, не связанным с онкологией.
Опираясь на свой опыт, врач перечислил основные симптомы, которые могут свидетельствовать о возможном раке мозга, включая головную боль, судороги, онемение в конечностях, нарушение координации, нарушения зрения и речи, проблемы с памятью и расстройство личности. Однако он отметил, что такие симптомы также могут быть свойственны другим заболеваниям, не обязательно связанным с онкологией.
Борзяница подчеркнул, что для точной диагностики рака мозга используются методы обследования, такие как компьютерная томография с контрастом (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), а также часто требуется взятие образцов из опухоли (биопсия).
Важно отметить, что для данного типа онкологической опухоли нет конкретных факторов риска, за исключением ионизирующего излучения. Однако здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью, включая отказ от вредных привычек, могут помочь уменьшить вероятность развития данного заболевания. Борзяница заключил, что хотя гарантированно избежать рака мозга нельзя, раннее выявление заболевания значительно улучшает прогноз лечения.
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