Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал, в каких случаях происходил хруст в костях. Об этом сообщает информационный портал Pravda.ru.

В большинстве случаев место хруст в костях не связан с патологиями. Этот звук в суставах, как правило, вызывает их недостаточную подвижность. Такое явление, согласно эксперту, возникает из-за недостаточной физической активности, неправильных привычек и несоблюдения правильного питания.

Однако, по мнению Керекеши, иногда хруст в косточках может свидетельствовать о наличии проблем. Например, если этот звук сопровождается болями. Это может быть признаком функциональной недостаточности.

Специалист также не исключает, что хруст в костях может указывать на развитие болезни Бехтерева. В этом случае могут появиться дополнительные симптомы, включая повышение температуры, припухлости и покраснения.