Стало известно, как взаимосвязаны обоняние и ранняя деменция

«Команда ученых Чикагского университета выявила связь между болезнью Альцгеймера (БА) и снижением обоняния. Оказалось, что у людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском БА, обоняние хуже в среднем на 37%», — сообщил специалист.

По его словам, объяснение этого заключается в том, что во время развития заболевания в головном мозге человека накапливается токсичный белок бета-амилоид. Запахи распознаются с помощью определенной зоны коры мозга, в которых тоже может накапливаться вещество. Это, в свою очередь, и приводит к нарушению обоняния, пояснил Поликарпов.