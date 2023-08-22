Стало известно, как взаимосвязаны обоняние и ранняя деменция
Одним из ранних признаков развития деменции может быть снижение обоняния. Об этом kp.ru рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов, комментируя недавнее открытие ученых.
«Команда ученых Чикагского университета выявила связь между болезнью Альцгеймера (БА) и снижением обоняния. Оказалось, что у людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском БА, обоняние хуже в среднем на 37%», — сообщил специалист.
По его словам, объяснение этого заключается в том, что во время развития заболевания в головном мозге человека накапливается токсичный белок бета-амилоид. Запахи распознаются с помощью определенной зоны коры мозга, в которых тоже может накапливаться вещество. Это, в свою очередь, и приводит к нарушению обоняния, пояснил Поликарпов.
Ученые из Университета Джонса Хопкинса до этого выяснили, что низкий уровень белка NPTX2 в спинномозговой жидкости, связанного с обучением и памятью у мышей, может предсказать появление умеренных когнитивных нарушений за несколько лет до появления симптомов деменции.