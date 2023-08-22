Названы опасные заболевания, развивающиеся без симптомов

"Мы не можем определить по каким-либо симптомам, есть ли у человека повышенный холестерин или нет. Бывает, что у него нарушен липидный состав крови. Много плохого холестерина, мало хорошего, идут процессы воспаления сосудов, развивается атеросклероз. Но человека вообще ничего не беспокоит, а потом вдруг у него случается инфаркт", – объясняет Романенко.