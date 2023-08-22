Врач рассказала, чем опасны антибактериальные салфетки

Бактериальные салфетки считаются полезными для профилактики различных заболеваний, однако в действительности некоторые из них могут быть опасны для здоровья, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, салфетки с четвертичным аммонием вредны для людей, страдающих астмой.

© unsplash.com

Малышева отмечает, что в пандемию коронавирусной инфекции продажи антибактериальных салфеток выросли в десять раз. Широкое распространение такой продукции позволило также снизить частоту заражений кишечными инфекциями. Однако, по ее словам, антибактериальные салфетки не всегда приносят пользу. Как утверждает врач-кардиолог Герман Гандельман, нужно обращать внимание на их состав. В частности бензалкония хлорид, считающийся четвертичным аммонием, опасен для астматиков. Также он вредит фертильности, снижая количество и активность сперматозоидов.

К числу опасных веществ, входящих в состав некоторых антибактериальных салфеток, также относится триклозан. Он повышает выработку тестостерона и приводит к появлению резистентных супербактерий при частом использовании. Третье опасное вещество — это метилизотиазолинон, вызывающий контактный дерматит.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение спиртовым салфеткам, в состав которых входит небольшое количество отдушек. Полезными элементами состава в такой продукции являются хлоргексидин, а также различные поверхностно-активные вещества (ПАВ).